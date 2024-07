Acidente na Avenida das Américas tem ônibus incendiado e homem ferido

Dois ônibus se envolveram em uma colisão na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, na manhã desta segunda-feira (29). Por causa do forte impacto, um dos coletivos pegou fogo.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 9h, na altura do número 1.980, próximo à estação de BRT Afrânio Costa. Duas pessoas ficaram feridas, uma com ferimentos moderados e outra com leves. Elas foram levadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o ônibus incendiado começa a pegar fogo. Um homem que afirmou estar no veículo descreveu o ocorrido: "Foi uma batida de frente, a sorte foi de que a porta não deu pane, e conseguimos sair antes do fogo tomar conta".



A Rio Ônibus, empresa responsável pelo coletivo incendiado, informou que se trata da linha 554 - INT9 (Piabas x Rio Sul). O outro ônibus envolvido no acidente circulava na linha 900 (Merck x Downtown).



"A empresa lamenta o ocorrido e aguarda perícia técnica para entender a dinâmica do caso e tomará todas as providências para dar o apoio necessário às vítimas", finaliza a nota da Rio Ônibus.