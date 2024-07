Motorista é baleado no pescoço durante confronto entre polícia e traficantes

O motorista de aplicativo Carlos Henrique Calixto, de 27 anos, foi baleado no pescoço durante um intenso tiroteio entre policiais e traficantes do Comando Vermelho (CV) na Penha Circular, Zona Norte, na madrugada desta segunda-feira (29).



De acordo com a Polícia Civil, a operação tinha como objetivo prender as principais lideranças do Comando Vermelho nas comunidades do Quitungo e Guaporé. Depois da troca de tiros, traficantes conseguiram fugir para a Comunidade da Caixa D'Água, no Complexo da Penha.



Carlos foi socorrido por populares e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde permanece internado em estado grave.



O traficante Lucas Monteiro Varanda, de 27 anos, que estava em um dos carros interceptados por policiais, também foi baleado e está internado no mesmo hospital.



A região de Cordovil, Parada de Lucas, Brás de Pina, Vigário Geral e Cordovil, que formam o Complexo de Israel, sofrem com uma intensa onda de violência devido à guerra entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP). Os tiroteios já afetaram até mesmo a circulação de trens e o fornecimento de energia nas comunidades.