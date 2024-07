Procuraram abrigo na Caixa D'água

A Polícia Civil identificou que os principais líderes do tráfico do Quitungo e Guaporé buscaram abrigo recentemente na comunidade da Caixa D'água, no Complexo da Penha, para se proteger das investidas do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, líder do TCP.

Também ontem, policiais civis encontraram quatro carros usados por criminosos do CV e seus seguranças para o deslocamento entre as comunidades. Nos veículos estavam Thiago do Nascimento Mendes, o Belão, chefe do Quitungo, e o traficante conhecido como Cantor, considerado o segundo na hierarquia do tráfico na região, além de outros 14 criminosos da mesma quadrilha.