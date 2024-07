São Pedro Crisólogo: era um grande pregador da palavra de Deus. Ele nasceu em Ímola, não muito distante de Roma, no ano 380. Sua amizade com a família imperial auxiliou na sua ascensão ao episcopado. Foi o primeiro bispo ocidental da diocese de Ravena. Como bispo, nunca se preocupou com as aparências externas, mas dedicou tempo para o cuidado com o povo, sobretudo os mais necessitados. Defendeu a autoridade do Papa, então Leão I, o Grande, sobre a questão monofisita.