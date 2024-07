Na Rua Caburi, 130, Turiacú, Zona Norte, é urgente a reposição da tampa de bueiro de esgoto na calçada. O atual estado está causando grande risco para crianças e idosos. Precisam agir com mais eficácia, realizando a reposição e a desobstrução do esgoto de forma rápida e eficiente. Essa situação é inaceitável e reflete uma falta de responsabilidade com a segurança e bem-estar dos moradores.