A MetrôRio parece estar sempre encontrando maneiras de piorar a vida dos usuários. Tiraram o metrô na superfície. O valor das tarifas continua absurdamente alto, sem refletir a qualidade do serviço oferecido. A falta de consideração para com os usuários é evidente, e o descaso com a manutenção e melhoria do serviço está se tornando cada vez mais frustrante. É inaceitável.