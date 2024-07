Revalida 2024: cartão de confirmação da inscrição está disponível para consulta

Candidatos à segunda edição do Revalida em 2024 já podem consultar o cartão de confirmação da inscrição na 1ª fase do exame. No documento, participantes podem conferir onde realizarão as provas, marcadas para o dia 25 de agosto em nove capitais brasileiras.

Embora não seja obrigatório, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), recomenda que o participante leve o cartão de confirmação no dia do exame. O documento pode ser acessado no Sistema Revalida do portal gov.br.

Nesta edição, a nota de corte da 1ª etapa é de 86,6 pontos de 150. O exame tem como objetivo avaliar se médicos formados em no exterior estão habilitados para atuar no Brasil.

Segundo o Inep, as provas serão aplicadas nas cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Depois da prova, candidatos devem enviar ao instituto documentos que comprovem sua formação, como o diploma em Medicina. O prazo vai de 28 de agosto a 1º de setembro.

O resultado definitivo será divulgado em 25 de outubro. Depois disso, os aprovados poderão se inscrever na 2ª etapa do exame (habilidades clínicas), cujo edital ainda será publicado.