Prejuízo no crime: contador da maior milícia do Rio é preso

Thiago Farias da Costa, identificado como o contador da maior milícia do Estado, foi detido nesta terça-feira (30), em Inhoaíba, na Zona Oeste. Conforme as investigações, o indivíduo reporta suas atividades diretamente aos chefes do grupo, como o miliciano Paulo David Guimarães Ferraz Silva, conhecido como 'Naval'.



Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) da Polícia Civil, com apoio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MPRJ), localizaram Thiago na Estrada Dicurana.



Durante a operação, um veículo clonado e adulterado e materiais relacionados à contabilidade da milícia foram confiscados. Já em uma residência próxima ao local da prisão, os policiais encontraram um fuzil AK-47, munições e outros equipamentos do grupo.



De acordo com as investigações, o homem é responsável pelas finanças da milícia e reporta-se aos líderes do grupo. Entre eles está o miliciano 'Naval', apontado como a principal liderança da organização, que está foragido, e Alessandro Ferreira dos Santos, conhecido como 'Parrudo', que foi preso durante uma operação em dezembro do ano passado.