Polícia dá vermelho para segurança de chefão do tráfico

Phelipe Conrado Miranda, conhecido como 'Pow' ou 'Bolt', apontado como segurança do líder do tráfico da Cruzada São Sebastião, no Leblon, Zona Sul, foi detido nesta segunda-feira (29), após um jogo de futebol em um clube na Lagoa Rodrigo de Freitas. De acordo com a polícia, Phelipe, atua como soldado do tráfico.



Conforme as investigações, o suspeito, que integra o segundo escalão do tráfico de drogas, também é acusado de ser um dos traficantes que extorquiram um usuário de drogas que devia cerca de R$ 100 ao crime organizado. A polícia informa que, com os juros impostos pelos criminosos, a vítima teve que pagar mais de R$ 880.



Phelipe foi localizado após informações do setor de inteligência da 14ª DP (Leblon). Segundo a delegacia, os policiais descobriram que o criminoso iria participar de uma partida de futebol, que ocorre todas as segundas-feiras no campo do Clube Desportivo Monte Líbano, na Avenida Borges de Medeiros. Uma equipe foi ao local para monitorar e prender o indivíduo, que era considerado foragido da Justiça.



Os agentes identificaram Phelipe no momento em que ele chegava para o futebol. No entanto, os policiais permaneceram no local até a saída, às 23h. Quando o suspeito deixava o clube, foi abordado e encaminhado à 14ª DP (Leblon). Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, extorsão qualificada e ameaça. Segundo a polícia, ele possui 12 anotações criminais e já foi preso duas vezes.