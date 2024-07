Brasil conquista bronze inédito na final por equipes da ginástica; EUA leva ouro

A equipe feminina de ginástica artística do Brasil fez história nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao conquistar uma medalha de bronze nesta terça-feira (30), a primeira medalha por equipes de sua história.

Na final disputada na Bercy Arena, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira totalizaram 164.497 pontos.

Liderada por Simone Biles, a equipe dos Estados Unidos conquistou a medalha de ouro com 171.296 pontos. A prata ficou com a Itália, com 165.494 pontos.





aam