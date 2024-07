Fotógrafo brasileiro apavora assaltantes nas ruas de Paris: "Mete a mão pra tu ver"

Viralizou nas redes sociais um vídeo do fotógrafo brasileiro, Pierre Gama, expondo uma tentativa de furto em Paris, na França. Nas imagens, é possível vê-lo avisando os turistas e discutindo com os chamados “pickpockets”, O termo em inglês significa "batedor de carteiras" e se refere a criminosos que roubam objetos de valor dentro de bolsos ou bolsas, geralmente em locais públicos e de maneira discreta, sem que a vítima perceba. Comumente andam em grupos grandes e vestidos de maneira a evitar suspeitas.



“Amei que o divo botou medo nas pickpockets a ponto de fazer todos correrem e se esconderem numa loja com ele xingando em português!”, declarou outra. “Eu não me aguentei com ele correndo com uma garrafa atrás deles, socorro!”, comentou outra.



Veja o vídeo!