Falha em freio de trem na Barra Funda afeta operações das linhas vermelha e azul do Metrô

A estação Palmeiras-Barra Funda, da Linha 3-Vermelha do Metrô, teve as operações afetadas no final da tarde desta terça-feira, 30, por causa de uma falha apresentada no freio de um dos trens da companhia. Como consequência, o funcionamento da Linha 1-Azul também ficou comprometido.

Os status das operações dos dois ramais foram atualizadas para "normalizadas" por volta das 18h25.

Imagens feitas por passageiros, publicadas na internet, mostram uma fumaça branca dentro da estação e muitas pessoas próximas às catracas e às escadas no horário de pico.

De acordo com o Metrô, os trens da Linha 3-Vermelha circulam com velocidade reduzida entre as estações Itaquera e Marechal Deodoro e com uma única via para cada sentido de Marechal Deodoro para a Barra Funda, devido a um trem que apresentou falha de freio preso, às 17h06 na estação.

"Essa intercorrência gera fumaça e um forte odor pelo atrito da borracha com a roda da composição, mas não compromete a segurança dos passageiros", informou a companhia. "O trem foi esvaziado e está em processo de recolhimento".

Os trens da Linha 1-Azul também foram afetados e circulam em velocidade reduzida por causa da intercorrência na Linha 3.