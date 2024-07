Santo Inácio de Loyola: Nasceu em 1491, na Espanha. Optou pela carreira militar e era cavaleiro. Se machucou em batalha e, no tempo em que estava repousando, se deparou com livros que narravam a vida de santos que acreditavam no Reino de Cristo. A partir disso, viveu para defender o Reino. Curado, foi à capela do santuário de Nossa Senhora de Montserrat, pendurou sua espada no altar e deu as costas ao mundo da corte. Junto a outros companheiros, fundou a Companhia de Jesus.