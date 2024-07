Marcação da Civil é pesada

O criminoso apontado como segurança do chefe do tráfico da Cruzada São Sebastião, no Leblon, Zona Sul do Rio, foi preso, após uma partida de futebol em um clube na Lagoa Rodrigo de Freitas. Segundo a polícia, Phelipe Conrado Miranda, conhecido como 'Pow' ou 'Bolt', atua na função de soldado do tráfico.

Phelipe foi localizado após informações do setor de inteligência da 14ª DP (Leblon). De acordo com a distrital, os policiais descobriram que o criminoso iria participar de uma partida de futebol, que acontece todas as segundas-feiras no campo do Clube Desportivo Monte Líbano, na Avenida Borges de Medeiros. Uma equipe foi ao local para monitor e prender o rapaz, que era considerado foragido.

Os agentes identificaram Phelipe Conrado Miranda no momento em que ele chegava para o futebol. No entanto, os policiais permaneceram no local até a saída, às 23h. Quando o criminoso deixava o clube, foi abordado e encaminhado à 14ª DP (Leblon). Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, extorsão qualificada e ameaça. Segundo a Polícia Civil, ele possui ao todo 12 anotações criminais e já foi preso anteriormente por duas vezes.