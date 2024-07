Em Unamar, Cabo Frio, estamos enfrentando uma situação crítica com motos de descargas barulhentas que perturbam nosso sossego, principalmente durante a noite. Apesar do bom trabalho da Polícia Militar durante o dia, à noite a região se torna uma terra de ninguém, onde o barulho das motos impede nosso descanso. Solicitamos que a Polícia Militar intensifique suas ações também no período noturno.