Silvio Santos: filme tem estreia adiada no cinema

O filme Silvio, dirigido por Marcelo Antunez, está previsto para estrear nos cinemas no dia 12 de setembro, após uma alteração na data inicial, que era 5 de setembro. O longa promete mostrar diversas facetas de um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, Silvio Santos.

Com coprodução da Paramount Pictures, a drama inicia em um dos momentos mais delicados da vida de Silvio Santos: o sequestro ocorrido em sua própria casa em 2001. A partir desse evento, o filme revisita momentos históricos e marcantes da trajetória pessoal e profissional do apresentador, incluindo a época em que trabalhou como camelô no Rio de Janeiro, seu emblemático encontro com Chico Anysio, a entrada no mundo do rádio e sua ascensão como proprietário do SBT.

Rodrigo Faro, deixa um hiato de 15 anos na carreira de ator exclusivamente para interpretar Silvio Santos para encabeçar um elenco que inclui Paulo Gorgulho, Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Polliana Aleixo, Adriana Lodoño, Ana Paula Lopez, Marjorie Gerardi e Duda Mamberti.

A produção promete uma abordagem mas íntima e profunda, mesclando momentos de alegria e dor, que juntos se aprofundam na personalidade do empresário e comunicador. Com uma narrativa que promete emocionar e inspirar, Silvio se apresenta ao publico como um filme biográfico, mas também um tributo ao legado deste que influenciou gerações e se tornou um ícone da televisão brasileira.