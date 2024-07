A música Bye Bye Bye, lançada em 2000 pela boyband *NSYNC, ressurgiu na lista de músicas mais tocadas do Spotify após entrar na trilha sonora de Deadpool & Wolverine, novo longa do anti-herói lançado nos cinemas nesta sexta, 26.

A canção foi parar no top 20 do ranking global da plataforma, alcançando mais de 3 milhões de reproduções após sonorizar uma coreografia feita por Deadpool.

Há 24 anos, Bye Bye Bye já havia ajudado a projetar a boyband, que à época rivalizava com os grupos do mesmo gênero nos Estados Unidos, como os Backstreet Boys.

Em 2006, a edição americana da Rolling Stone escolheu a faixa como a segunda mais importante da história das boy bands. Além de aumentar a projeção do grupo, a faixa, presente no terceiro álbum, também ajudou a catapultar o nome de Justin Timberlake, integrante mais famoso do *NSYNC.

Com exceção de Timberlake, que está em turnê pela Europa, os membros do grupo compareceram à pré-estreia do filme na última segunda, 22, em Nova York.

Para aproveitar o momento, o grupo também renomeou a faixa no tocador e no YouTube, onde tem 368 milhões de visualizações, para Bye Bye Bye - From Deadpool & Wolverine.

Além de *NSYNC, a trilha do longa com faixas como Glamorous, de Fergie, Iris, do Goo Goo Dolls, e Good Riddance, do Green Day.

"Nosso trabalho está concluído", brincou o produtor da franquia Deadpool, Shawn Levy, no X (antigo Twitter).