Cantora Halsey se arrependeu de retomar carreira ao ser criticada pelos fãs: 'Maldosos comigo'

Halsey revelou ter se arrependido de retomar sua carreira como cantora após ser criticada por seus fãs. A artista se afastou dos palcos devido ao lúpus, uma doença autoimune, e a uma rara síndrome linfoproliferativa. No mês passado, ela lançou dois singles:

No Tumblr, a cantora desabafou sobre os ataques que recebe desde seu retorno ao cenário musical. "Meus próprios fãs são, de longe, mais maldosos comigo do que qualquer outra pessoa no planeta", afirmou.

Halsey ressaltou que não fala de todos que a acompanham e admiram seu trabalho, mas explicou que o número de ataques aumenta cada dia mais. "Parece que a maioria só ficou por aqui para ocasionalmente dar a sua opinião sobre o quanto me odeia ou o quão horrível eu sou."

Ela ainda disse que passou anos evitando sua rede social, que se transformou em um "ambiente desprovido de qualquer bondade, empatia, paciência; ou, para ser sincera, de decência humana".

A cantora alegou que não irá fazer mais nada que não a deixe feliz e que está reavaliando seu retorno aos palcos. "Quando eu fiquei doente, tudo que eu conseguia pensar era em melhorar para poder voltar e ser parte disso novamente, mas eu nem sei mais o que isso realmente significa; quero me enfiar em um buraco e me arrependo de ter voltado", finalizou.