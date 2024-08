Grajaú: bandido morre em perseguição

Um suspeito morreu e outro foi baleado durante uma perseguição policial, que aconteceu na noite de terça-feira, no bairro do Grajaú. Segundo testemunhas, o homem ferido tentou se esconder dentro de um restaurante da região, mas foi preso. No local, a Polícia Militar participava de uma ação de inteligência, em conjunto com a 20ªDP (Vila Isabel), para buscar suspeitos que estariam cometendo diversos roubos pela região.

De acordo com a corporação, por volta das 21h, os agentes localizaram os suspeitos na Rua Borda do Mato, prestes a cometer novos crimes. Durante a tentativa de abordagem, houve um confronto e dois deles foram baleados, sendo que um não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto o outro foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Ainda segundo a Polícia Militar, o criminoso que morreu estava com uma submetralhadora. Na ação, a arma, um carro roubado, uma pistola e um bloqueador de sinal foram apreendidos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer um dos baleados na Rua Grajaú, número 22. Segundo os militares, o homem, não identificado, estava dentro de um restaurante. Funcionários do local informaram que ele foi atingido em um posto de gasolina próximo e, ferido, entrou no estabelecimento para se esconder dos agentes. Não foram divulgadas até o fechamento desta edição informações sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança e agentes vão realizar outras diligências para apurar a autoria do crime.