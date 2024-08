Nós, usuários da linha de ônibus Caxias x Xerém, estamos enfrentando sérias dificuldades com a qualidade do serviço. Os pneus dos ônibus estão visivelmente desgastados. Além disso, surgiu um problema ainda mais grave: um buraco no chão de um dos veículos, criando uma verdadeira passagem para o subsolo. Essa situação é inaceitável e coloca em risco a integridade física dos usuários. Solicitamos uma inspeção urgente e as devidas manutenções nos ônibus dessa linha.