Até o momento, a manutenção do asfalto liso para a Travessa Professor Antônio e a Rua Professor Antônio Reis ainda não foi realizada. Desde que foram feitas as promessas, não vimos nenhuma ação concreta, apenas protocolos e promessas vazias. Nós, moradores de Pedra de Guaratiba, estamos exaustos com a falta de atenção e a ausência de melhorias reais. A situação das ruas tem se deteriorado.