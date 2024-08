A Enel tem demorado muito para atender às solicitações nos bairros periféricos do Município de Rio Bonito. No bairro Cajueiro, houve um apagão causado por uma chave elétrica com defeito, deixando os moradores desesperados. Apesar das reclamações feitas, a Enel só enviou uma equipe no dia seguinte. Ficamos muito tempo sem energia, não deu para fazer as nossas necessidades básicas.