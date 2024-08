Égua do Exército avaliada em R$ 1 milhão morre atropelada por carreta no Rio

Uma égua do Exército morreu atropelada por uma carreta na Avenida Brasil, na altura da Vila Militar, na zona oeste do Rio, na madrugada desta quarta-feira, 31. O animal fugiu do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, nas imediações do local do acidente, e invadiu a avenida, sendo atingida pelo veículo de carga. O Comando Militar do Leste informou que um procedimento interno vai apurar a fuga da égua.

A égua chamava Estupenda, tinha quatro anos, era da raça brasileiro de hipismo e participava de eventos e competições. Um animal com essas características chega a valer R$ 1 milhão, segundo especialistas.

O motorista da carreta, Carlos Brito, afirmou que dois animais atravessaram a pista, e ele não conseguiu desviar de um deles. "O cavalo atravessou de uma pista para a outra e me pegou de frente. Eram dois cavalos, e eles estavam assustados. Eu estava a 70 km/h, tentei frear, mas, infelizmente, pegou o cavalo", disse à TV Globo. O motorista não se feriu.

Por enquanto não se sabe como a égua fugiu do Regimento de Cavalaria de Guarda. Em nota, o Comando Militar do Leste (CML) informou que o local do acidente foi imediatamente sinalizado e o animal, retirado. Um procedimento interno vai apurar a fuga da égua, segundo o CML.