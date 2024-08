Nossa Senhora dos Anjos: A Ordem dos Frades Menores é proprietária da basílica de Santa Maria dos Anjos, na Itália. Dentro da basílica existe a capela da Porciúncula, que foi onde São Francisco faleceu. Um grupo de peregrinos que voltava da Terra Santa construiu a capela e nela havia uma relíquia do túmulo de Nossa Senhora. Quando os fiéis se reuniam na capela para rezar, eles podiam ouvir o coro dos anjos. A Porciúncula foi onde São Francisco recebeu a indulgência do 'Dia do Perdão'.