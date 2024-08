Região sofre com seguidos episódios de violência em diversos pontos

O bairro de Cordovil tem sido palco de constantes confrontos nos últimos dias. A guerra na região ocorre devido a disputa de território e tentativas de invasão da facção Comando Vermelho (CV) em áreas dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Devido à guerra entre criminosos, comunidades vizinhas também têm sido afetadas.

O grupo do TCP é liderado pelo chefe do tráfico e fundador do Complexo de Israel, Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. Segundo relatos, a disputa ocorre com integrantes do bando de Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, apontado como líder do CV no Complexo da Penha, na Zona Norte.

A guerra entre facções rivais que já se estende há meses segue causando pânico aos moradores dos bairros de Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral e parece ter se intensificado nos últimos dias. Praticamente todos os dias tem ocorrido seguidos confrontos em comunidades como Pica-Pau, Cinco Bocas e Quitungo, principalmente, que foram alvo de tentativas de invasão. Na última segunda, a Polícia Civil, interceptou um comboio criminoso na região e houve tiroteio.