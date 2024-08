Influenciadora que mora no Japão expõe racismo sofrido por filho recém nascido

A influenciadora digital Fernanda Cristina publicou nas redes sociais um desabafo sobre os episódios de discriminação racial sofridos pelo filho recém nascido. Popular no TikTok com o perfil ‘Uma preta no Japão’, onde acumula mais de 900 mil seguidores, a criadora de conteúdo vive na cidade de Izumo e costuma compartilhar sua rotina no exterior. “Meu filho mal nasceu e já está sofrendo racismo”, disse no início do vídeo. Em seguida, comenta que sempre recebe perguntas sobre a boca da criança ter a cor roxa e esclarece que apesar das pessoas acharem que o bebê tem algum problema de saúde, isso se dá apenas por ele ser negro. “Ele vai ser preto, porque será? Eu acho que é porque a mãe dele é loira e o pai é ruivo. E a criança vai ficar preta”, ironizou.



Fernanda repudiou também as várias mensagens de cunho racista questionando o fato do filho mais velho, Ben, ser mais claro que o caçula. “Ai gente, vou falar pra vocês, é cada uma que eu sou obrigada a ler”, finalizou. Tentamos entrar em contato com a influenciadora para saber se medidas legais serão tomadas em relação ao caso, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta. No Brasil, racismo é crime previsto por lei, com pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.