Homem com 25 passagens e mandado de prisão em aberto é capturado

Policiais do Segurança Presente prenderam um homem, de 27 anos, na manhã desta sexta-feira (2), que estava utilizando uma tornozeleira eletrônica desligada. Ele tem 25 anotações criminais e um mandado de prisão por roubo.



Durante o patrulhamento no Parque do Flamengo, os agentes avistaram um homem com tornozeleira eletrônica e perceberam que o aparelho estava desligado. Após a consulta no sistema policial, foi constatado que o suspeito tinha um mandado em aberto por roubo, expedido pelo juiz da 19° Vara Criminal.



Além de já possuir outras 25 passagens por delegacias pelos crimes de ameaça, tráfico, receptação, porte de arma e tráfico de drogas. No seu histórico, a primeira vez que foi detido, ele tinha 14 anos de idade.



O suspeito foi conduzido para a 9ª DP (Catete), onde a existência do mandado de prisão foi confirmada.