Embate: Pela segunda vez, youtuber viraliza ao criticar produtos da marca de Virginia Fonseca

Parece que continua a rejeição do youtuber Felipe Bressanim, mais conhecido como Felca, em relação a WePink, marca de beleza da influenciadora Virginia Fonseca. Após viralizar no começou no ano passado com críticas à base facial da famosa, o fenômeno dos 'reacts', que acumula mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, resolveu testar o Body Splash, produto que já vinha sendo alvo de análises negativas na web. Para isso, espalhou a colônia corporal em um microfone usado para entrevistar pessoas na rua. Acontece que o cheiro não agradou muito e um dos abordados chega a dizer que Bressanim “cag*** no microfone”. Em outro momento, o criador pede para uma moça falar mais perto, mas ela recusa. “Não, tá fedendo muito!”.



Na web, alguns fãs da esposa de Zé Felipe defenderam a marca. “Tenho uma amiga que tem todos e me mostrou o cheiro. São todos cheirosos”, comentou uma seguidora. “Combinado que chama”, afirmou outra que duvidou da veracidade dos vídeos de Felca. Muitos internautas, porém, não perderam a oportunidade de tirar sarro da situação. “Queria ver a cara da Virginia vendo isso”, disse um. “Amamos esses vídeos. Faz mais”, pediu outro.