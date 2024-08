Santa Lídia: Também conhecida como Lídia de Tiatira, foi uma mulher mencionada no Novo Testamento da Bíblia. Ela é lembrada como a primeira convertida ao cristianismo na Europa através da pregação do apóstolo Paulo. Após sua conversão, Lídia convidou Paulo e seus companheiros a ficarem em sua casa, mostrando sua generosidade e hospitalidade. Ela se tornou uma grande apoiadora do ministério de Paulo, oferecendo seu apoio e recursos para a propagação do Evangelho.