Gostaria de relatar um problema urgente na Estrada do Portela, 479, em Turiaçu. O semáforo localizado nesta área está com defeito, o que está aumentando o risco de acidentes. A falta de funcionamento adequado do semáforo compromete a segurança dos motoristas e pedestres que transitam pela região. Solicitamos que uma equipe seja enviada para reparar o semáforo e restabelecer a segurança no trânsito.