Dois locais na capital para reverenciar a literatura

Falta pouco mais de um mês para a 27ª edição da Bienal do Livro de São Paulo, que vai ocorrer de 6 a 15 de setembro no Pavilhão de Exposições do Anhembi. Enquanto o megaevento - que reúne editoras e autores em mais de 1.500 horas de programação - não chega, há outros encontros literários para mergulhar no mundo da literatura na capital paulista neste fim de semana, seja para comprar livros, seja para debater o legado de um grande nome da literatura nacional.

O escritor curitibano Paulo Leminski (1944-1989) é o tema de um grande evento, realizado neste sábado, 3, na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, no bairro do Morumbi. Vamos falar de... Paulo Leminski lembra os 80 anos de nascimento do poeta, que seriam completados no dia 24, além de rever aspectos importantes de sua vida e obra. Também será aberta uma mostra sobre o também músico, em cartaz até outubro.

O encontro literário faz parte da programação da Série Literária da Fundação, que discute a obra de grandes autores. As filhas do autor, Estrela e Aurea Leminski, abrem o evento, que trará um panorama geral sobre o legado do escritor e jornalista, proporcionando uma oportunidade de conhecê-lo a partir de um ponto de vista mais íntimo.

Também participam do encontro o poeta Tarso de Melo e a escritora Aline Bei, que tem Leminski como uma de suas principais referências e fará uma intervenção poética.

LITERATURA JUDAICA

Conhecido por ser um tradicional reduto de judeus e de imigrantes, o bairro do Bom Retiro recebe no domingo, 4, a 6ª Feira do Livro Judaico em Português. O evento traz obras importantes sobre a cultura judaica em português, inglês e hebraico com até 70% de desconto.

As editoras Sefer, Lubavitch, Ateret Israel, Bait, Or Yossef, Dor Leon, Makon e Maayanot participam da feira. Também haverá palestras e workshops com nomes como Marc Tawil, Daniel Osowicki e Sandra Chayo.

A Feira do Livro Judaico conta ainda com uma programação infantil com contação de histórias e a participação do youtuber Micha Gamerman, além de uma área gastronômica. Os que se cadastrarem pelo site do evento ganham um livro gratuito.

Vamos Falar de... Paulo Leminski

Fundação Maria Luisa e Oscar

Americano. Av. Morumbi, 4.077,

Morumbi.

Sáb., 3, das 10h30 às 17h.

R$ 90/R$ 180

6ª Feira do Livro Judaico em Português

Espaço Orá Vessimchá.

Rua Newton Prado, 76, Bom Retiro. Dom., 4, das 9h às 20h. Gratuito

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.