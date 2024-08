Homem entra no mar para escapar de blitz da Lei Seca, mas morre afogado

Nathan Medela de Souza, de 25 anos, morreu afogado na madrugada deste sábado (3) ao tentar fugir de uma blitz da Lei Seca na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Os Bombeiros foram acionados e encontraram o corpo na Praia da Reserva.



A vítima estava em um carro de aplicativo junto com Estevan Alexandre Teixeira Guimarães quando houve a abordagem da Lei Seca. Durante a fiscalização, Nathan correu em direção à praia e tentou fugir entrando no mar.



Por meio de nota, a Polícia Militar informou que equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) isolaram a área para realização da perícia. Dentro do veículo em que a dupla estava, os agentes encontraram uma pistola 9mm, dois carregadores, 23 munições e 26 pinos de cocaína.



Estevan foi preso e levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca). O motorista do carro prestou depoimento e foi liberado.