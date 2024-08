Incendio atinge estúdio da Rede Record em Vargem Grande

Um estúdio da Record, localizado na sede da emissora em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi atingido por um incêndio na madrugada deste sábado (3). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu por volta de 1h30 na Rua Dumontina, número 70.



As chamas foram controladas totalmente às 6h50 com o apoio de diversas equipes dos Bombeiros, incluindo agentes do quartel do Recreio, Penha, São Cristóvão e Barra da Tijuca, além de uma equipe de drone. Ninguém ficou ferido.



As causas do incêndio ainda são desconhecidas.