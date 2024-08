Número de estupros cresce 18% no Rio em 2024

O Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP) divulgou dados alarmantes sobre o aumento nos casos de estupro no Rio de Janeiro. No primeiro semestre de 2024, foram registrados 1.038 ocorrências, representando um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 881 casos.



A diferença também é significativa quando se compara apenas o mês de junho dos dois anos. Em 2024, foram registrados 168 estupros contra 151 em 2023, um aumento de 11%.



Essa tendência de crescimento também é observada nos dados do Estado do Rio como um todo. De janeiro a junho de 2023, foram registradas 2.805 ocorrências de estupro, enquanto no mesmo período deste ano o número subiu para 2.924, um aumento de 4%. A diferença é ainda maior quando se compara apenas o mês de junho, com 507 estupros registrados em 2024 contra 462 em 2023, representando uma alta de 10%.