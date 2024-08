santo do dia

São João Maria Vianney

Chamado de Cura D'Ars por conta do nome do povoado na França onde serviu por muitos anos. É o padroeiro dos sacerdotes, por isso, neste dia também se celebra o Dia do Padre. São João Maria Vianney é considerado um grande confessor, tinha o dom de profecia, recebia ataques físicos do demônio e viveu entregue à mortificação e à oração. Foi ordenado sacerdote em 1815. Seu grande amor pela salvação das almas o levava a passar muitas horas no confessionário, onde arrebatava várias almas.