Os trens da SuperVia estão oferecendo um péssimo atendimento aos usuários. As estações não têm acesso adequado para idosos e PCDs. É urgente a necessidade de reformas gerais, com a implementação de tecnologias de ponta. Além disso, é essencial a presença de segurança eficiente nas principais estações. Uma solução ideal seria transferir o Batalhão Ferroviário para o prédio da Central do Brasil.