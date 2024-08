Moradores do bairro K11, em Nova Iguaçu pedem que a prefeitura elimine a grande quantidade de água acumulada na Rua Bernardino de Melo, em frente à passarela sobre a linha do trem na entrada do bairro. Os moradores utilizam a passarela para atravessar para o outro lado da linha do trem para poder pegar ônibus. O problema vai da passarela até o sinal de trânsito na esquina com a rua vereador Hélcio Chambarelli.