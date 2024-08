Imperatriz cheia de axé para o carnaval de 2025

A Imperatriz Leopoldinense volta com uma temática afro-religiosa ligada à mitologia dos orixás, com o enredo "Ómi Tútú ao Alúfon - Água fresca para o senhor de Ifón", do carnavalesco Leandro Vieira. A última vez foi há 46 anos.

Em conversa com o site Carnavalesco, a presidente da escola, Cátia Drumond, contou o que representa para ela esse momento da escola depois tanto tempo sem fazer um enredo afro. Ao longo do tempo, membros da escola, como passistas e baianas, expressaram esse desejo de explorar essa temática no desfile.

Assim, o enredo nasceu em resposta a essa demanda da comunidade, combinada com a vontade pessoal do carnavalesco de atender a esse pedido e celebrar as raízes africanas e religiosas da escola. Em 1979, a escola apresentou o enredo "Oxumaré, a lenda do arco-íris", assinado por Mário Barcellos e Caetano Costa.

"Eu vejo como um momento positivo. Somos a escola que menos fez enredos sobre a religião africana, e acho que precisamos desse axé, dessa paz. Viemos com o enredo do Lampião, que nos deu o campeonato. Depois, com a Cigana, que não nos deu o campeonato, mas acredito que foi o melhor desfile que a Imperatriz fez nos últimos anos. Tenho certeza que, com fé, amor e as bênçãos de Oxalá, faremos um excelente desfile em 2025", declarou.