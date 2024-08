Polícia investiga morte de dois homens na Zona Oeste

A Polícia Civil investiga a morte de dois homens no bairro do Anil, na Zona Oeste. Os corpos das vítimas, que ainda não foram identificadas, estavam próximos a um canal, na noite de sexta-feira. De acordo com relatos nas redes sociais, os homens se assemelham com dois integrantes de uma quadrilha que havia roubado moradores e um entregador, também na sexta-feira. Após a descoberta dos corpos, policiais militares foram acionados e isolaram a área para que a Polícia Civil realizasse a perícia. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. De acordo com a corporação, uma perícia foi realizada no local.