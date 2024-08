Samba teve ato contra o racismo

A tradicional roda de samba Pede Teresa, que acontece na Praça Tiradentes, no Centro do Rio, foi encerrada na madrugada de ontem por força de uma fiscalização dos órgãos públicos. O evento deste fim de semana foi marcado por um ato contra o racismo após o episódio no qual um casal foi flagrado imitando macacos durante a festa, no último dia 19. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 5° BPM (Praça da Harmonia) realizam, desde o início de junho, uma ação conjunta com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil para dar condições de segurança ao público que participa dos eventos independentes que ocorrem no Centro do Rio.

Segundo a corporação, a ação teve início às 20h e seis estabelecimentos foram fiscalizados. A PM informou que na roda de samba foram constatadas irregularidades, como ausência de autorização dos órgãos públicos e som em volume excessivo. Uma notificação foi emitida para regularização.