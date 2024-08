Hoje é Dia: semana tem Dia Nacional da Saúde e dos povos indígenas

Lançamento do programa Caricaturas, na Rádio Nacional (77 anos) - veiculado entre fim da década de 40 e início da década de 50, em cada episódio, uma personalidade era homenageada com a dramatização de momentos marcantes de sua biografia

Morte do compositor e radialista fluminense Evaldo Rui (70 anos) - seu primeiro trabalho foi na Rádio Philips, como contra-regra nos programas "Casé" e "Horas do Outro Mundo", tornando-se logo um comentarista esportivo. Trabalhou também nas estações de rádio Educadora, Guanabara, Nacional, Cajuti e finalmente Mauá, onde ele era diretor artístico

Dia Nacional da Vigilância Sanitária - comemoração do Brasil, que foi criada pela Lei Nº 13.098 de 27 de janeiro de 2015; durante essa data, deverão ser realizadas atividades celebrativas envolvendo o Sistema Único de Saúde e o Sistema de Vigilância Sanitária em todas as esferas de governo

Dia Nacional da Saúde - comemoração do Brasil, que foi instituída pela Lei Nº 5.352 de 8 de novembro de 1967, com a finalidade de promover a educação sanitária e despertar no povo, a consciência do valor da saúde

Nascimento do artista plástico austríaco, naturalizado brasileiro Francisco Stockinger (105 anos) - considerado um dos grandes escultores modernistas do Brasil

Criação do Parque Estadual de Jacupiranga, atual Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga (55 anos)

Instituição da Medalha Tiradentes pela Resolução Nº 359 do Governo do Estado (35 anos)

Morte do jornalista e radialista gaúcho Heron Domingues (50 anos) - foi locutor do "Repórter Esso" na Rádio Nacional do Rio de Janeiro

Nascimento do professor, maestro e compositor erudito paulista Elias Álvares Lobo (190 anos) - autor da ópera "A Noite de São João", com libreto de José de Alencar, a primeira ópera escrita em português e estreada no Brasil

Morte da psicóloga e pedagoga russa Helena Antipoff (50 anos) - a convite do governo do estado de Minas Gerais fixou-se no Brasil para atuar em reforma de ensino e foi pioneira na introdução da educação especial no país. Fundou a primeira Sociedade Pestalozzi, iniciando o movimento pestalozziano brasileiro

Morte do dançarino e coreógrafo ítalo-americano naturalizado brasileiro Lennie Dale (30 anos) - criador do grupo Dzi Croquetes

Nascimento do religioso e pai de santo umbandista fluminense Tancredo da Silva Pinto (120 anos) - fundador da Congregação Espírita Umbandista do Brasil

Nascimento do DJ paulistano Kleber Geraldo Lelis Simões, o KL Jay (55 anos) - DJ do grupo de rap brasileiro Racionais MC's

Nascimento jurista, poeta e ativista português Thomás Antônio Gonzaga (280 anos)

Morte do ator estadunidense Robin Willians (10 anos)

Nascimento do historiador e professor maranhense Jerônimo de Viveiros (140 anos) - de família alcantarense, em São Luís lecionou no Liceu Maranhense, foi membro do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, além de consultor técnico do Diretório Regional de Geografia do Maranhão. De ampla contribuição na historiografia regional, sua obra de maior destaque foi a "História do Comércio do Maranhão", de 1954

O navio Arapahoe transmite o primeiro pedido de de SOS via rádio (115 anos)

Seleção Brasileira de Voleibol Masculino (geração de prata) conquista medalha de Prata jogos olímpicos Los Angeles (40 anos) - a primeira medalha do voleibol em jogos olímpicos

Dia do Advogado - em memória da criação das duas primeiras faculdades de Direito do país no ano de 1827. Nesse dia também ocorre o Dia do Pendura, comemorado por estudantes brasileiros de Direito, que vão aos restaurantes, comem e bebem e, depois, mandam "pendurar" a conta

Dia dos Pais - comemoração móvel extraoficial do Brasil, que teria sido criada em 1953 pelo publicitário brasileiro Sylvio Bhering, cuja data da celebração pode ocorrer entre os dias 8 e 14 de agosto de cada ano no calendário gregoriano, no segundo domingo