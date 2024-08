Tiroteio na Barra da Tijuca termina com um suspeito morto e outro ferido

Um suspeito morreu e outro ficou ferido durante uma troca de tiros com policiais militares no sábado (3), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) abordaram os suspeitos em uma motocicleta na Avenida Abelardo Bueno. Um dos homens teria sacado uma arma e atirado contra a equipe, que revidou.



Houve troca de tiros e a dupla foi atingida. Um dos suspeitos morreu no local, enquanto o outro foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. Não há informações sobre o estado de saúde.



Com os suspeitos, os agentes apreenderam uma arma e a motocicleta em que estavam. Além disso, também foram recuperados pertences roubados de vítimas da dupla.



As apreensões foram encaminhadas à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde a ocorrência foi registrada.