Rio-Santos terá interdições para obras em trechos entre Ubatuba e Caraguatatuba

Em razão de obras de recuperação, a Rodovia Dr Manoel Hyppolito Rego (SP 055), conhecida como Rio-Santos, terá interdições parciais e programadas em trechos entre Ubatuba e Caraguatatuba, no litoral paulista, nesta semana. Conforme o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Estado de São Paulo, nesta etapa, as ações serão entre esta segunda-feira, 5, e a próxima sexta-feira, 9.

O departamento tem divulgado as interdições programadas, para minimizar o transtorno aos motoristas que passam pela região.

"Ressaltamos que, para os desvios dos trechos em questão, há rotas alternativas por vias municipais", afirmou o DER.

O órgão afirma ainda que sinalizou trechos da rodovia em obras e instalou uma Unidade Básica de Atendimento (UBA) para apoio aos usuários, além de apoio das Operações Especiais do DER.

Interdições parciais programadas entre 5 e 9 de agosto:

- Do km 56,6 ao km 57,6, em Ubatuba, com tráfego por sistema pare e siga, em ambos os sentidos, alternadamente;

- Do km 106,7 ao km 107,3, em Caraguatatuba, com tráfego de veículos via faixa reversível, no sentido de Caraguatatuba.