Como ser um carioca raiz? Influenciador dá dicas para moradores do Rio

Quem é carioca tem que saber das “manhas” e disso o criador de conteúdo Thiago Alcântara de 23 anos sabe muito bem. Acumulando mais de 4 milhões de seguidores na plataforma do TikTok e Instagram, o dono do bordão ‘né segredo’, conhecido popularmente como Break, faz sucesso na internet compartilhando dicas e problemas da cidade do Rio de Janeiro de um jeito bem humorado.



Em um de seus vídeos o youtuber chama a atenção para o cotidiano do Rio e explica passo a passo sobre o que fazer em uma operação policial. Em outro, Thiago dá dicas de coisas que não pode fazer na favela, “jamais faça isso dentro de uma Favela no RJ”, sinalizou Break.



Seu último viral publicado neste domingo (04) chegou a mais de 2 milhões de visualizações. No vídeo o ex- camelô aparece dando uma dica de “carioca raiz”, ensinando banhistas a guardarem seus objetos pessoas na areia da praia antes de entrarem no mar. “Atividade pra teus pertences não virar saudade”, brincou ele. Assista!