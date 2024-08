Túnel Noel Rosa é fechado em protesto por morte de menino e de entregador

Moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, fecharam o Túnel Noel Rosa na tarde desta segunda-feira (5), em protesto pela morte de um homem e um adolescente na comunidade durante a madrugada. A interdição aconteceu por cerca de uma hora.



Barricadas feitas com pedaços de madeira, pneus, caçambas e sacos de lixo foram colocadas na entrada do túnel e incendiadas para impedir o trânsito no local. As vias fechadas pela manifestação, além do túnel, foram as ruas Visconde de Santa Isabel e Torres Homem.



De acordo com o Centro de Operações Rio, o túnel foi interditado em ambos os sentidos por volta das 12h40. No trânsito, a alternativa para os motoristas no sentido Vila Isabel foi utilizar a Marechal Rondon. Já no sentido Jacaré, a Visconde de Santa Isabel.



G. S. de A., de 13 anos, e Luiz Gabriel Costa de Jesus, de 20 anos, morreram na madrugada desta segunda durante um tiroteio entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP).



Por conta dos protestos, comércios do bairro fecharam as portas mais cedo. De acordo com a Polícia Militar, equipes atuaram para estabilizar a região e restabelecer o fluxo na via. O túnel foi liberado nos dois sentidos por volta das 13h40.