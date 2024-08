Homem invade casa e espanca ex-namorada em Realengo

Rio - Paula Karoline da Silva Cabral do Nascimento ficou gravemente ferida após ser agredida pelo ex-namorado, Thiago da Silva Viana, que invadiu sua residência na Rua Acutinga, em Realengo, na Zona Oeste, neste domingo (4). Segundo familiares, a vítima sofreu traumatismo craniano, teve o braço quebrado e várias fraturas, além de precisar levar 20 pontos na cabeça. O agressor é considerado foragido.



Segundo investigações da 33ªDP (Realengo), os dois tiveram um relacionamento de pouco mais de dois anos, mas após o término, a vítima vinha sofrendo ameaças de morte, já que Thiago não aceitou o término.



Na ocasião das agressões, Paula estava em casa com o atual namorado, quando Thiago arrombou o portão da sua residência com um pé de cabra, entrando no local com uma faca e um pedaço de madeira.



O atual namorado chegou a tentar impedir que ele invadisse a casa, mas só conseguiu tirar a faca das mãos do agressor. Ainda assim, ele entrou e atacou a mulher com pauladas na cabeça. Na ação, Thiago também teria quebrado o braço, mas fugiu antes da chegada da PM.



As vítimas disseram ainda que o suspeito estaria rondando a casa de Paula em um carro portando um revólver calibre 38mm.