Viralizou! Pai se emociona durante vacinação de bebê

O papai Maxsuel Rocha não conseguiu conter as lágrimas durante a vacinação da filha caçula, Theodora. Em vídeo publicado no perfil da família no Instagram, que conta com mais de 16 mil seguidores, Maxsuel aparece segurando a pequena no colo para que a injeção seja aplicada. Logo em seguida, ao ver a agulha sendo inserida e o pranto da criança, ele acaba caindo no choro também.

"Quando o pai se emociona mais que a criança", escreveu na legenda da postagem, que já possui mais de 3 milhões de visualizações.



'Dói como se fosse na gente”, revelou uma mãe nos comentários. “O bebê chorou menos que o pai”, brincou outra internauta. Veja!