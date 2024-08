Despesas extras: após fuga de cachorra, influenciadora recebe multa do condomínio

O vira-lata caramelo está indo longe demais! A criadora de conteúdo Dalyana Moreno recebeu uma carta de advertência com multa de 30% do salário mínimo após sua cachorra Isabela fugir de casa e ser vista andando pela área comum do condomínio onde mora.

Na publicação, feita no sábado passado (3) em sua conta no TikTok, que conta com mais de 1 milhão de seguidores, Dalyana aparece mostrando fotos registradas pelas câmeras de segurança enquanto o animal age como se estivesse compreendendo os questionamentos da tutora. “Como que eu digo que não é você criatura?”, brincou Dalyana. “Ela se fazendo de desentendida é o melhor”, brincou uma seguidora. “Como ficar brava com essa lindeza?”, disse outra. Confira!