Transfiguração do Senhor: A festa da 'Transfiguração do Senhor' acontece desde o século V. Convida a dirigir o olhar para o rosto do Filho de Deus, como fizeram os apóstolos Pedro, Tiago e João, que viram a Sua transfiguração no alto do monte Tabor, localizado na Galiléia. O episódio bíblico é relatado pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. A intenção de Jesus era a de fortalecer a fé destes três apóstolos, para que suportassem o terrível desfecho de Sua paixão.