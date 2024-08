Menino sonhava ser jogador de futebol

Um adolescente e um homem morreram, na madrugada de ontem, após um tiroteio no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Na ocasião, a mãe do menor também ficou ferida.

G. S. de A., de 13 anos, e o entregador de farmácia Luiz Gabriel Costa de Jesus, de 20 anos, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. Já Maria Joanice Sousa de Melo está internada com quadro de saúde estável no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte.

O menino era aluno de uma escolinha de futsal de um projeto social da comunidade e sonhava ser jogador de futebol. Seu último aniversário teve como tema o craque argentino Lionel Messi.

O coletivo 'Macacos Vive' postou um vídeo mostrando momentos do adolescente com colegas e professores. A vítima era apaixonada pelo Flamengo e usava suas redes sociais para gravar vídeos de dança.

"Eu faço parte do coletivo, que é muito importante para mim. Eu estudo para vir jogar futebol. Se eu não estudar, vai chegar lá na frente e eu não vou saber nada", disse o menino no vídeo.

Nas imagens, G.S. de A. aparece interagindo em diversas atividades, como montagem de cubo mágico, leitura e treinando chutes ao gol. Clarissa Alves, uma das professoras do adolescente, comentou que o menino era uma pessoa alegre, que contagiava a todos.

"Um aluno que sempre trouxe muita alegria e inspiração para todos nós. Sentiremos muita falta do seu sorriso e de sua presença iluminada", escreveu.